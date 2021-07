Ashton Kutcher e Mila Kunis

La coppia ha rivelato la propria routine igienica nel corso di un podcast, lasciando senza parole i conduttori

Una scelta insolita, economica, per alcuni ecologica: Ashton Kutcher e Mila Kunis risparmiano sul sapone e si lavano solo se necessario.

Una routine igienica particolare che seguono anche per i loro due figli, di 6 e 4 anni: “Se gli vedi dello sporco addosso lavali, altrimenti non serve”, ha detto l’attore nel corso di un episodio del podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard. “Non avevo acqua calda da piccola, quindi non mi facevo la doccia spesso”, ha aggiunto Mila Kunis, specificando che si lava il viso due volte al giorno.

Il conduttore Shepard e la co-conduttrice Monica Padman, perplessi dalla rivelazione, hanno cercato di approfondire la faccenda e così Ashton Kutcher ha spiegato che si lava ascelle e parti intime tutti i giorni, mentre dopo la palestra si tira in faccia dell’acqua per togliere il sudore.

In merito, poi, ai loro figli (Wyatt, 6 anni e Dimitri, 4 anni), l’attrice ha chiarito: “Non ero quel tipo di genitore che faceva continui bagnetti ai neonati”.

Ashton Kutcher e Mila Kunis: la rivelazione sulla loro igiene personale

“Se riesci a vedere la sporcizia su di loro, allora lavali, altrimenti, non ha alcun senso”, ha aggiunto l’attore. Ashton Kutcher e Mila Kunis si sono conosciuti sul set di “That ’70s Show”, stanno insieme dal 2012 e si sono ufficialmente fidanzati nel marzo 2014. A ottobre 2014 è nata Wyatt Isabelle, la loro prima figlia, mentre l’anno dopo si sono sposati. Nel novembre 2016 è nato Dimitri Portwood, secondo figlio della coppia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata