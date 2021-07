L'attore si trova al largo della Gran Bretagna ed è stato invitato a una proiezione di 'Top Gun' molto speciale

vacanze, ‘Top Gun’ in questi giorni si trova al largo della Cornovaglia, in Gran Bretagna, dove solca le acque a bordo di un mega yacht da circa 40 milioni di euro. Quando organizza le sue Tom Cruise non bada certo a spese. Il divo diin questi giorni si trova al largo della, in Gran Bretagna, dove solca le acque a bordo di un megada circa 40 milioni di euro.

L’attore, 59 anni, ha scelto il lussuoso “Triple Seven” per ammirare le scogliere britanniche da una prospettiva decisamente a cinque stelle.



A scoprire il rifugio marino del divo è stato un fan, che si è avvicinato all’imbarcazione con una missione ben precisa: invitare proiezione di ‘Top Gun’. Una volta raggiunto lo yacht, l’uomo si è però trovato di fronte solo un membro dell’equipaggio che, fra l’altro, assomiglia molto alla star. A scoprire il rifugio marino del divo è stato un fan, che si è avvicinato all’imbarcazione con una missione ben precisa: Tom Cruise a una specialedi ‘Top Gun’. Una volta raggiunto lo yacht, l’uomo si è però trovato di fronte solo un membro dell’equipaggio che, fra l’altro, assomiglia molto alla star.

Tom Cruise e la super barca

“Sapendo che era in Cornovaglia, il nostro team eventi si è messo in contatto con Paramount Studio per invitare Tom alla prima proiezione all’aperto di Top Gun”, ha spiegato l’uomo. “Così ho preso la mia tavola da surf e mi sono diretto verso la barca per assicurarmi che Tom e il suo equipaggio ricevessero l’invito”.

L’uomo ha proseguito: “Al mio arrivo l’equipaggio è stato molto contento di vedermi. Per fortuna il nostro messaggio è arrivato, la troupe sapeva già della proiezione”.

Ancora non si sa se l’attore abbia accettato l’invito. Di sicuro i suoi membri dell’equipaggio sono felici di poter guardare il film in uno dei luoghi più affascinanti del mondo.

