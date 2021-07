Stefano De Martino

L’ex ballerino di “Amici” ha sposato, sul set, la bella Fiammetta Cicogna, in una scena del film “Il giorno più bello”

Stefano De Martino in abito da sposo assieme alla bellissima Fiammetta Cicogna. Nessun matrimonio a sorpresa per il ballerino e presentatore campano. Soltanto “abiti di scena”. Stefano e Fiammetta, infatti, sono sul set di un film che stanno girando insieme, e ne hanno approfittato per postare una serie di stories su Instagram, prendendosi in giro e scherzando. Lei con uno splendido abito bianco vaporoso, lui in completo blu.

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna, scene da un matrimonio

Scene divertenti e simpatiche sono state postate dai due sui rispettivi profili Instagram. Stefano ha immortalato Fiammetta in abito da sposa e infradito, mentre si prepara a girare. L’attrice, invece, ha pubblicato una serie di stories con Stefano in versione parrucchiere, mentre le sistema l’acconciatura.

Stefano De Martino, alla sua prima esperienza cinematografica, e Fiammetta Cicogna, sono al Castello di San Giorgio Canavese, in provincia di Torino, famosa location per cerimonie e matrimoni, appunto. In questo caso, però, i due si trovano sul set della commedia “Il giorno più bello”, che vede nel cast, tra gli altri, anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata