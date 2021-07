Rihanna

Serata romantica e spensierata per la pop star che ormai fa coppia fissa con il rapper

Una cena a Miami per un’occasione speciale al World Famous House of Mac. Così Rihanna e il rapper ASAP Rocky hanno trascorso una piacevole serata, dopo che lui si è esibito al Festival Rolling Loud. Il magazine “Page Six” ha riportato alcune foto della cena e della serata trascorsa dalla coppia, che ha poi posato anche assieme al proprietario del ristorante.

Rihanna e ASAP Rocky inseparabili

I due fanno, ormai, coppia fissa da alcuni mesi, e sono stati fotografati in pubblico, assieme, molto spesso. A passeggio per New York o durante eventi, videoclip e festival, i due non si lasciano quasi mai.

Rihanna ha anche un ruolo nel prossimo video musicale di ASAP Rocky e lo stesso rapper, in un’intervista a “GQ”, ha detto che la cantante ha “assolutamente” influenzato l’album “All Smiles”, prossimamente in uscita. “Penso che sia importante avere qualcuno con cui puoi confrontarti, avere un punto di vista sulle tue idee”, ha detto ancora Rocky.

Nel maggio scorso è stato lo stesso Asap, vero nome Rakim Athelaston Mayers, a ufficializzare la loro relazione. “Si sta molto ma molto meglio. Quando hai trovato la tua persona, lei vale un milione di persone”, aveva detto.

