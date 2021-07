Paris Hilton con il suo fidanzato

L'ereditiera ha pubblicamente smentito di aspettare il primo figlio dal suo fidanzato Carter Reum

Niente cicogna per Paris Hilton. L'ereditiera più famosa del mondo, ormai arrivata a 40 anni, ha pubblicamente smentito di aspettare il primo figlio dal suo fidanzato Carter Reum. La stampa americana le attribuiva una presunta maternità ormai da diversi giorni, e lei ha deciso di negare la notizia.



La star ha chiarito la situazione nel suo podcast ‘This is Paris’, spiegando che “non è incinta, non ancora” e non vuole figli finché non si sposa: “Sto aspettando il matrimonio“, ha ammesso. Dicendo che nulla succederà almeno fino al 2022. La star ha chiarito la situazione nel suo podcast, spiegando che “non è incinta, non ancora” e non vuole figli finché non si“Sto aspettando il“, ha ammesso. Dicendo che nulla succederà almeno fino al 2022.

Paris Hilton aspetta le nozze

“Il mio vestito da sposa è in fase di realizzazione proprio in questi mesi, quindi voglio assicurarmi che sia stupendo e che si adatti perfettamente al mio corpo”, ha aggiunto Paris. “Quindi sicuramente per adesso non voglio rimanere incinta”

Poi ha proseguito: “Non vedo l’ora di avere figli, ma non prima del 2022. Ma come ho detto, mi sto solo preparando per il matrimonio in questo momento”. Paris ha quindi ricordato ai suoi fan che “la voce di una presunta maternità non è assolutamente vera”.

“Vorrei tanto una bambina”, ha ammesso Paris, “la chiamerò London. Amo Londra e Parigi. Anche il maschietto si chiamerà come una città o un Paese. Ho già il nome, ma non lo dirò. Sarà una sorpresa. Un giorno ci saranno piccole Paris e mini Carters, ma non ancora. Non prima del 2022”, ha ribadito.

