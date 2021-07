Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha esordito giovanissima grazie a una popolare pubblicità, oggi è una conduttrice di grande successo

Ha esordito giovanissima come modella per il marchio di intimo ‘Roberta’ e in pochissimi anni è diventata una delle conduttrici più amate della nostra tv.

Michelle Hunziker, svizzera di nascita ma italiana di adozione, è il volto sorridente e scanzonato di moltissimi programmi di successo. A cominciare dall'intramontabile 'Striscia la notizia'.

Classe 1977, Michelle Hunziker è nata vicino Lugano, da madre olandese e papà svizzero. A 17 anni ha deciso di trasferirsi a Milano per intraprendere la carriera di modella e proprio qui ha cominciato a sfilare per alcuni grandi marchi.



La grande occasione arriva con la pubblicità di 'Roberta', che è solo la rampa di lancio di una bellissima carriera. Negli anni '90 conduce 'I Cervelloni' con Paolo Bonolis e 'Paperissima Sprint' su Canale 5.

Michelle Hunziker fra moda e tv

Sempre negli stessi anni inizia la sua esperienza televisiva anche in Germania con programmi come ‘Erstes Gluck’, talk show dove intervista personaggi dello spettacolo e della moda.



Conduce 'Zelig' su Italia 1 e poi su Canale 5, dove resta al fianco di Claudio Bisio per 4 anni.

Successivamente passa a ‘Scherzi a Parte’, poi il ‘Festivalbar’ e ‘Superstar Tour’. Per poi entrare nella conduzione di ‘Striscia la Notizia‘ nel 2004/2005.

Nel 2004 Michelle fa il suo esordio nel campo della recitazione con ‘Love Bugs’ al fianco di Fabio De Luigi, che ottiene molto successo tanto da essere ripetuto per altre stagioni. Nel 2007 conduce con Pippo Baudo il ‘Festival di Sanremo’, e poi recita in ‘Natale in crociera,’ con Christian De Sica.

Nel 2018 torna alla conduzione del ‘Festival di Sanremo’ con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, ottenendo numerose critiche positive.

Michelle Hunziker ha avuto una vita sentimentale intensa. Si è posata giovanissima con Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto la figlia Aurora, oggi 24 enne. Oggi è sposata con l'imprenditore Tomaso Trussardi con il quale ha avuto le piccole Sole e Celeste.

