Lui era uno dei concorrenti, lei la sua insegnante. Fra loro la scintilla è scattata subito, ma all’inizio hanno dovuto fare i conti con incredulità e scetticismo.

A credere poco in questa relazione è stata sia ladell’ex nuotatore sia quella dell’ex ballerina. Al settimanaleNatalia Titova ha ammesso che sua madre era moltosu Massimiliano Rosolino: “Sosteneva che non sarebbe durata. Anche sua madre non era contenta e i dubbi sono continuati quando sono rimasta incinta diPoi, per fortuna, ha cambiato idea e andiamo d’accordo. È, più tosta di una russa”.