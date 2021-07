Martina Stella, quasi al settimo mese della sua seconda gravidanza, si è mostrata in una sfilata casalinga

Nelle storie di Instagram l’attrice 36enne è apparsa raggiante e in splendida: ha scoperto la pancia e indossato un bikini con motivi floreali. Martina ha dato vita a unacasalinga, proseguita con un completino mare a quadri bianchi e neri. E, infine, con un due pezzi con lo slip a vita altissima perfetto per essere eleganti in spiaggia mentre si è in dolce attesa.