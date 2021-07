Diletta Leotta

Diletta Leotta ha cominciato presto la sua carriera televisiva, dopo la laurea in Giurisprudenza e vari concorsi di bellezza

Diletta Leotta è sicuramente una delle conduttrici di punta degli ultimi anni, ammirata per la sua bravura e la sua bellezza. È nata nel 1991 a Catania e, nel giro di qualche anno, è diventata uno dei volti più noti del calcio italiano. Prima su Sky Sport, più recentemente su Dazn.

Prima di approdare in tv, Diletta Leotta ha studiato: prima al liceo Scientifico, poi all’università Luiss Guido Carlo di Roma dove si è laureata in Giurisprudenza. Il suo sogno è però sempre stato quello di lavorare in televisione, e così già a 15 anni ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Miss Italia compreso, dove però è stata eliminata solo a un passo dalla finale.



La carriera in tv per lei è cominciata presto. A soli 19 anni conduce un programma di una emittente locale, Antenna Sicilia. Sbarca poi su Mediaset per condurre il 'Il compleanno' su La5. Nel 2012 è la nuova meteorina per Sky Meteo 24 e lo stesso anno conduce la striscia quotidiana del 'Texas Hold'em Come Giochi?' su PokerItalia24.

Diletta Leotta fra lavoro e amore

La sua carriera continua a SkyUno alla conduzione di ‘Rds Academy’ per passare, successivamente, ai programmi sportivi. Nel 2016 conduce ‘Sky SerieB’ e insieme con Ilaria D’Amico, è il volto dei programmi dedicati agli Europei di calcio 2016.



Nel 2017 è ospite della prima serata del 'Festival di Sanremo', conduce '105 Take Away e Goal Deejay'. Passa dallo sport ai talent nello stesso anno, quando conduce 'Il contadino cerca moglie'. Nel 2018, insieme con Francesco Facchinetti, è sul palco della 79ᵃ edizione di 'Miss Italia', dove si trova a incoronare Carlotta Maggiorana. Attualmente è il volto di Dazn.

Molto intensa è anche la vita sentimentale dell’artista siciliana. In passato è stata fidanzata con Matteo Mammì, dirigente che si occupa di diritti sportivi per Sky e nipote dell’ex ministro delle Comunicazioni, Oscar Mammì. La relazione si è conclusa nel 2019. Successivamente Diletta è stata legata a Daniele Scardina Toretto, pugile professionista vincitore del titolo mondiale dei pesi medi.

Negli ultimi mesi si è legata all'attore turco Can Yaman, che le avrebbe chiesto di sposarlo regalandole anche l'anello di fidanzamento. La relazione sembra però già in crisi?

