Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi stanno preparando un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Tutto è ancora top secret...

Rocco Siffredi? A quanto sembra i due sono pronti per collaborare a un nuovo progetto, ancora top secret.

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi televisivi più lanciati in questo momento. Dopo aver vinto la quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, l’influencer milanese è stato chiamato da Ilary Blasi per vestire i panni di opinionista nella quindicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’.



Inoltre, Mediaset ha puntato proprio su Zorzi affidandogli uno spazio personale con le interviste de 'Il Punto Z'. Insomma, la popolarità di Tommaso cresce, mentre la sua vita sentimentale va a gonfie vele grazie alla storia ormai ufficializzata con il ballerino di 'Amici' Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi fra vacanze e lavoro

Nelle ultime ore, Zorzi ha rivelato di essere in partenza per la Sardegna, dove lo attende Rocco Siffredi. Il divo hard per eccellenza ha voluto Tommaso per un progetto di cui ancora non si sa nulla.

“Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti dò un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa ‘chica mala’ non te lo va dire lo scoprirai su questo canale”, ha rivelato Tommaso sulle sue storie Instagram prima del suo incontro con Siffredi.

