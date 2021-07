Lilibet, secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle, è comparsa nell'elenco a 7 settimane dalla sua nascita

Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita del duca e della duchessa del Sussex, è nata il 4 giugno a, in California, ed è l’ottava in linea di successione al trono.

L’aggiornamento sul sitoè arrivata solo quando l’omissione è stata evidenziata dagli esperti reali. Questi ultimi hanno infatti sottolineato come ilfosse ancora erroneamente elencato come ottavo in linea.