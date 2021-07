Chiara Ferragni e Fedez

Il balletto, che inizialmente doveva prevedere un intreccio di braccia e gambe, si è concluso o tra le risate

L’idea iniziale era quella di creare un’illusione ottica, grazie a un intreccio di braccia e gambe: il risultato finale del balletto di Chiara Ferragni e Fedez, però, lascia un po’ a desiderare ma regala risate e divertimento ai protagonisti e a tutti i loro seguaci sui social.

Il video pensato per TikTok prevedeva che i Ferragnez si trasformassero in un corpo unico, con Chiara che, inizialmente, ha le gambe completamente tatuate, in pratica quelle del cantante. Durante l’esecuzione, però, qualcosa va storto, e i due scoppiano a ridere. Chiara e il marito, però, non hanno cestinato il video, e l’hanno ugualmente pubblicato sui social, tra le risate di fan e follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Vacanze in Puglia per Chiara Ferragni e Fedez

I Ferragnez stanno trascorrendo le vacanze in Puglia, per la precisione a Fasano, nel cuore della Valle d’Itria, in una splendida masseria di lusso. Atterrati a Bari con il loro jet privato, tra giri in barca, cene e romantiche passeggiate, pranzi a base di prodotti tipici, la coppia ha trascorso qualche giorno di vacanza ed ha costantemente aggiornato i propri follower via social, prima di fare rientro a Milano, nelle scorse ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata