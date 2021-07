La showgirl sarda è diventata famosissima come Velina del tg satirico, adesso vive fra l'Italia e la California

È diventata famosissima come indimenticabiledi, accanto a. In questi anni Elisabetta Canalis di strada ne ha fatta davvero tanta e oggi, divisa fra l’Italia e Los Angeles, è sempre più amata e più apprezzata.

Sarda, classe 1978, Elisabetta arriva giovanissima acon il sogno di laurearsi in Lingue e letterature straniere. Il mondo dellola attira però in modo fortissimo e nel 1999 proprio lei viene scelta per diventare lemora del più famoso tg satirico nazionale. Un ruolo che ricopre fino al 2002.