Diletta Leotta

Diletta Leotta e Can Yaman proseguono le vacanze separati, lei in Sardegna con alcuni amici e lui in Puglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

crisi fra Can Yaman. Dopo aver passato le vacanze insieme in Turchia, e aver conosciuto la famiglia dell’attore, la conduttrice potrebbe essersi allontanata da quello che per molti sarebbe il suo futuro marito. Ci sarebbe aria difra Diletta Leotta . Dopo aver passato le vacanze insieme in Turchia, e aver conosciuto la famiglia dell’attore, la conduttrice potrebbe essersida quello che per molti sarebbe il suo futuro

Stando ad alcune recenti indiscrezioni, Diletta sarebbe partita con alcuni amici e dal suo dito sarebbe temporaneamente scomparso l’anello di fidanzamento donatale dall’artista turco.



La bionda siciliana ha deciso di proseguire la sua estate in Sardegna, mentre Can è volato in Puglia. La famiglia di lui ha recentemente ammesso che le nozze sarebbero molto vicine, la coppia non ha però mai ufficializzato una data. E questa temporanea separazione fa pensare che potrebbe esserci qualche problema. La bionda siciliana ha deciso di proseguire la sua estate in, mentre Can è volato in. La famiglia di lui ha recentemente ammesso che le nozze sarebbero molto vicine, la coppia non ha però maiuna data. E questa temporanea separazione fa pensare che potrebbe esserci qualche problema.

Diletta Leotta si gode la sua estate

Sempre secondo i rumors, alla base della possibile rottura ci sarebbero inconciliabili differenze caratteriali, che avrebbero messo in luce divergenze troppo profonde per essere sanate. Questo almeno secondo indiscrezioni rivelate da fonti vicine ai due. Nessuno sa però se si tratti di un addio definitivo o di una crisi passeggera.

Per il momento Diletta e Can non affrontano l’argomento. Preferiscono godersi la loro estate, rimandando qualunque decisione di qualche giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata