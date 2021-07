Britney Spears

Il nuovo avvocato della popstar ha individuato un “professionista qualificato” al posto del padre Jamie

Dalle parole ai fatti. Britney Spears fa sul serio e va avanti nella sua battaglia legale per “liberarsi” e rimuovere suo padre Jamie dalla tutela che gli consente di controllare le sue finanze. L’idea della cantante è quella di sostituirlo con un contabile indipendente. Questo quanto riporterebbero i documenti appena depositati in tribunale, secondo quanto scritto dalla stampa statunitense. Mathew Rosengart, nominato di recente avvocato di Britney Spears, aveva subito promesso che si sarebbe mosso velocemente per risolvere la controversia.

Britney Spears può scegliere da sola

Secondo quanto riportato dal “Los Angeles Times”, i documenti chiedono di sostituire Jamie Spears con un altro fiduciario, ad interim, un contabile pubblico e “professionista qualificato” individuato in Jason Rubin. Rosengart, legale di Britney Spears, ha evidenziato come, in una recente decisione, il giudice abbia trovato che “la signora Spears ha sufficiente capacità di scegliere il proprio consulente legale, e ha anche sufficiente capacità di fare questa nomina”, secondo quanto riferisce il “New York Times”. Britney è titolare di 2,7 milioni di dollari in contanti e 56 milioni di dollari in asset.

La rimozione di Jamie Spears dal ruolo di tutore legale della cantante è stata richiesta da tempo dalla stessa cantante, e supportata dai fan in tutto il mondo, attraverso lo slogan #FreeBritney. Britney Spears è stata posta sotto un’unica tutela legale, gestita quasi unicamente da suo padre, dopo che ha sofferto di un brutto esaurimento nervoso nel 2007.

