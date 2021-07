L'attrice in un post su Instagram ha deciso di difendersi dalle critiche e dalla dittatura dell'immagine

“Non si tratta solo del decidere di postare una foto inper essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente. E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livellomi scivola addosso oggi. Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima”, ha scritto