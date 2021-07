Manila Nazzaro

La conduttrice e l’ex calciatore, adesso, possono convolare a nozze, come confermato da lei in un’intervista al settimanale “Gente"

“Ogni volta che si parlava di matrimonio lui diceva: ‘Non si può, non hai ancora divorziato’. Ora però mi aspetto la proposta vera! La nostra sarà una scelta d’amore non un obbligo”. Parola di Manila Nazzaro, pronta a dire “sì” al suo Lorenzo Amoruso.

La conduttrice pugliese, Miss Italia 1999, ha ottenuto il divorzio dall’ex marito, l’ex calciatore Francesco Cozza, che aveva sposato nel 2005 e con il quale ha avuto due figli. “Quando ho firmato le carte del divorzio (il 27 maggio) ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare quello che vogliamo”, ha raccontato Manila in un‘intervista al settimanale “Gente”.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, da Temptation Island al matrimonio

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno partecipato, lo scorso anno, a “Temptation Island”, mostrando a tutti la forza del loro rapporto e del loro amore, e riuscendo a superare insieme qualche piccola incomprensione legata soprattutto alla distanza e agli impegni lavorativi.

Adesso sono felici e sereni, e insieme hanno superato anche la drammatica e difficile perdita di un figlio. “Sono stati mesi durissimi, per assorbire il colpo della perdita del bambino ci ho messo settimane e lacrime”, ha ammesso Manila, 43 anni, mamma di Nicolas e Francesco Pio, avuti dall’ex marito. Insieme Manila e Lorenzo guardano al futuro, convivono e adesso, dopo il divorzio di lei, sono pronti al grande passo.

