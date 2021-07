Kevin Richardson con il figlio Manson

Il cantante e la sua famiglia si stanno godendo le ferie estive in Costa Smeralda

Dopo aver festeggiato con gli altri membri della band i 25 anni dall’uscita del primo album, Kevin Richardson, membro dei Backstreet Boys, si sta godendo le vacanze estive in Italia. Precisamente in Sardegna, in Costa Smeralda, con la sua famiglia.

Il cantante americano ha pubblicato su Instagram alcune foto della sua vacanza, con la caption: “Ahhh… Italy”, assieme a una bandiera tricolore. Una nuova dichiarazione d’amore per il nostro Paese, che Kevin Richardson non ha mai nascosto di amare particolarmente.

Kevin Richardson dei Backstreet Boys: a Roma per un match di Euro 2020

Lo scorso 3 luglio, in occasione del 14esimo compleanno di Mason Frey Richardson, primogenito di Kevin, il cantante ha postato una foto con il figlio, che indossava una maglia della Roma, all’esterno dello stadio Olimpico, proprio nella Capitale.

Un regalo speciale, dunque, per Manson: un viaggio a Roma, con tanto di biglietto per assistere alla partita tra Inghilterra e Ucraina valida per i quarti di finale del Campionato Europeo di Calcio.

In quel caso i Richardson tifavano per l’Inghilterra, ma al termine degli Europei, Kevin si è complimentato con la Nazionale italiana, per il titolo continentale conquistato, proprio con un post su Instagram.

“Congratulations Italia!!!”, ha scritto il cantante, postando una foto dell’Italia campione d’Europa con il logo della competizione.

