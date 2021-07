Guenda Goria

Lo sfogo della ragazza, in una lettera pubblicata da “Di Più”. La donna sfugge alle presentazioni ufficiali con Mirko Gancitano

“So che sei un po’ all’antica e preferisci aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire, ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”. Lo ha scritto Guenda Goria in una lettera, rivolgendosi alla mamma Maria Teresa Ruta. “Provo imbarazzo perché tu sfuggi alle presentazioni”, ha scritto ancora la ragazza, nel messaggio pubblicato dal settimanale “Di Più”. La bella Guenda, attrice e pianista, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, un mese fa era in Sicilia per conoscere la famiglia del fidanzato, Mirko Gancitano, e adesso vorrebbe procedere alle presentazioni con i suoi, ma a quanto pare la madre si starebbe tirando indietro.

Guenda Goria e Maria Teresa: un rapporto di alti e bassi

Guenda e Maria Teresa, protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono molto unite ma vivono un rapporto fatto di alti e bassi, come spesso accade tra madre e figlia. In passato Maria Teresa avrebbe più volte sottolineato gli “errori” commessi dalla figlia, con uomini più grandi e molto diversi da lei. “Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”, ha scritto ancora Guenda.

La lettera, però, non vuole essere un’accusa alla madre, come chiarito poi dalla stessa Guenda Goria in alcune stories su Instagram. “Mi state scrivendo in molti per la lettera uscita, che ho scritto alla mamma. Il contenuto della lettera in realtà vuole essere dolce e non conflittuale”, ha specificato ancora la ragazza. “Conto che presto ci sia una risposta da parte di mia madre a cui voglio un bene dell’anima”, ha precisato Guenda.

Come rivelato da LaPresse.it Guenda, il mese scorso, è partita per la Sicilia per conoscere la famiglia del fidanzato, Mirko Gancitano. La coppia si è conosciuta a Sharm el-Sheikh, poco dopo l’esperienza di Guenda al “Grande Fratello Vip”, e da allora sono molto uniti e innamorati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata