Elisabetta Canalis

La showgirl ha condiviso un video di un allenamento a bordo dello yatch sul quale sta trascorrendo alcune giornate tra la Sardegna e la Corsica

Anche in vacanza, non rinuncia mai ad allenarsi per mantenersi sempre in forma. Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram un nuovo video, nel quale si allena con un’amica e personal trainer, già protagonista di altri reel pubblicati dalla showgirl. L’ultimo allenamento, come definito dalla stessa Canalis, è un “Old school workout”, un allenamento vecchio stile, per rassodare glutei e rinforzare gli addominali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La sessione di allenamento della bella Elisabetta avviene a bordo dello yacht dove la showgirl sta trascorrendo le vacanze con il marito, la figlia, e alcuni amici, tra la Sardegna e la Corsica. Il look è, ovviamente, da barca: un bikini fluo che mette in risalto le sue forme.

Elisabetta Canalis vicina alla sua Sardegna

Nelle ultime ore Elisabetta Canalis ha postato anche numerose stories a sostegno della sua terra, devastata dagli incendi. “Oggi è stata una giornata triste, nonostante io abbia il privilegio di trascorrere un po’ di tempo con la mia famiglia nella mia bellissima isola, al riparo dalle fiamme. I luoghi della mia infanzia come Porto Alabe e Tresnuraghes si trovano in una situazione simile a quella che ha vissuto la California durante gli incendi di quest’anno, ma senza l’aiuto necessario per salvare campagne, animali ed abitazioni, nonostante l’instancabile sforzo dei VDF e delle persone stesse che stanno rischiando la vita”, ha scritto la Canalis in una storia, condividendo, poi, numerosi appelli di aiuto per la sua Sardegna.

Sfoglia la Gallery su Elisabetta Canalis

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata