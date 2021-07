Chris Martin e Dakota Johnson sono stati avvistati durante una partita del Barcellona dopo essere stati a Palma di Maiorca

Hanno passato la prima parte dell’estate girando per l’insieme. Così Chris Martin, 44 anni, e, 31, hanno deciso anche di andare allo stadio per guardare ilgiocare contro il Girona in un’amichevole pre-campionato nella città catalana.