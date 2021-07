Alessio Boni con la famiglia

Alessio Boni sta per dare un fratellino al piccolo Lorenzo con la compagna Nina Verdelli

Per Alessio Boni questo è un periodo di intensa felicità. L’attore sta per diventare papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram dalla compagna Nina Verdelli, che ha postato una foto col pancione che cresce.



Nell’immagine, la giornalista di moda tiene in braccio il primogenito Lorenzo, nato solo un anno fa. “My boys”, ha scritto la fidanzata di maschietto. E dovrebbe nascere entro la fine del 2021. Nell’immagine, la giornalista di moda tiene in braccio il primogenito, nato solo un anno fa. “My boys”, ha scritto la fidanzata di Alessio Boni sui suoi canali social svelando anche il sesso del secondo figlio: il bimbo sarà un altro. E dovrebbe nascere entro la fine del 2021.

Alessio Boni al settimo cielo

Lo scatto è stato subito sommerso di like e commenti di auguri e felicitazioni, molti dei quali da parte di personaggi famosi. Come Lodovica Comello, Nicoletta Romanoff, Vinicio Marchioni, Catrinel Marlon. Nessuna dichiarazione ufficiale è invece ancora arrivata dall’attore che ha un profilo Instagram seguito da 89mila follower ma sul quale non condivide foto e video con regolarità.

I fan sono comunque sicuri che lui sia al settimo cielo. Del resto in una recente intervista con Francesca Fialdini su Rai Uno, la star de ‘La compagnia del cigno’ aveva assicurato che il piccolo Lorenzo non sarebbe rimasto figlio unico. Il suo fratellino adesso sta per arrivare, per la gioia di tutta la famiglia.

