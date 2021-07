Al Bano

Il popolare cantante ha seccamente smentito alcune notizie che riprendono un ricovero di due anni fa

“Mi hanno allungato la vita”. Così Al Bano commenta in esclusiva a Lapresse.it alcuni articoli apparsi in rete che riportano un suo ricovero e condizioni di salute difficili a causa di un’ischemia. “È assolutamente falso – ci racconta – Alcuni non sanno come acchiappare click. Riportano un mio malore di qualche anno fa e lo ripropongono per fare qualche views in più”.

“Sono francamente disgustato di un certo modo di fare informazione”. Ha proseguito il popolare cantante, che suo malgrado si è trovato recentemente al centro anche di un’altra fake news. Poco più di un mese fa, a metà giugno, alcuni organi di informazione avevano segnalato una crisi nel rapporto tra Al Bano e Loredana Lecciso.

Al Bano al centro delle Fake News

Raggiunto da LaPresse.it, Carrisi aveva smentito la notizia, sottolineando invece come il rapporto tra i due andasse a gonfie vele e si sentisse comunque seccato dalla volontà di acchiappare click e fare views diffondendo notizie palesemente infondate.

