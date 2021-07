Veronica Ciardi il giorno delle nozze

Veronica Ciardi è finita nella bufera per non aver invitato Sarah Nile alle nozze, a difenderla ci pensa un'altra ex gieffina

matrimonio da favola di Veronica Ciardi è stato condito da una polemica: Sarah Nile, ex concorrente del Grande Fratello 10 e amica di Veronica, ha accusato gli sposi di non averla invitata alla cerimonia. Sottolineando di voler rompere qualunque rapporto con loro. Ilda favola di Federico Bernardeschi conè stato condito da una, ex concorrente del Grande Fratello 10 e amica di Veronica, ha accusato gli sposi di non averla invitata alla cerimonia. Sottolineando di voler rompere qualunque rapporto con loro.

Adesso è scesa in campo anche Margherita Zanatta, che ha deciso di difendere pubblicamente Veronica Ciardi.



L’ex gieffina 39enne ha detto: “In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio, l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino’’. L’ex gieffina 39enne ha detto: “In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tantee assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in, l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino’’.

L’affetto per Veronica Ciardi

Zanatta ha voluto esprimere parole piene d’affetto per Ciardi: ‘’Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui…Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata…Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili…Lei è Vero. Semplicemente, immensamente’’.

