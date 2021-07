Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e il suo attuale compagno Tommaso Stanzani hanno parlato del loro futuro insieme

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani continuano a tenere banco con la loro storia d’amore. Il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ e il ballerino di ‘Amici 20’ hanno scelto di rompere il silenzio e ufficializzare pubblicamente la loro relazione. continuano a tenere banco con la loro storia d’amore. Il vincitore dele il ballerino dihanno scelto di rompere il silenzio epubblicamente la loro relazione.

I due ragazzi sono ufficialmente una coppia. Prima hanno passato una settimana insieme in Puglia per la partecipazione del ballerino a ‘Battiti Live’. Poi hanno proseguito le loro vacanze. Così l’influencer ha deciso di parlare del futuro con l’attuale compagno.

“Impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti: Fin che la barca va lasciala andare”, ha dichiarato l’opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’.

Tommaso Zorzi estate d’amore

Poi Stanzani ha proseguito: “Dice cose molto intelligenti, mi piace ascoltarlo”. A proposito delle critiche ricevute, la neo e giovane coppia ha dichiarato: “Non ce ne importa, non li guardiamo neanche, vogliamo solo good vibes. Noi siamo felici, vogliamo trasmettere la nostra felicità, via le energie negative”.

La loro bellissima estate prosegue quindi nel più assoluto relax. Con l’obiettivo di diventare solo l’inizio di una lunghissima storia d’amore. Per il momento i due ragazzi non pensano alle voci e alle critiche. Preferiscono progettare insieme un futuro ricco di novità. Nella vita privata come in televisione.

