Arriva il matrimonio per la coppia, fidanzata da 10 anni, protagonista della sesta edizione del programma di Canale 5

Dopo 10 anni di fidanzamento e la partecipazione a “Temptation Island”, Andrea Celentano ha chiesto a Raffaella Giudice di sposarlo.

“Meriti tutto questo ed anche di più!!!”, ha scritto lui su Instagram, postando le foto della proposta di matrimonio, in spiaggia, in un’atmosfera molto romantica.

Raffaella e Andrea, da Temptation Island al matrimonio

Se proprio la spiaggia era stata teatro di litigi, incomprensioni, lacrime e momenti di tensione nel corso della sesta edizione di “Temptation Island”, fino al falò di confronto finale molto acceso, adesso proprio su una spiaggia è arrivato il momento più emozionante della loro relazione.

Durante il programma la coppia, che allora era insieme da sette anni, aveva avuto momenti di grande crisi, tanto che la ragazza era arrivata alla decisione di lasciare il fidanzato. Al falò di confronto, però, lui riuscì a convincerla a rimanere insieme: “Se non ci lasciamo mai, anche quando litighiamo, è perché ci amiamo troppo”, aggiungendo, “Io voglio te, tutta la vita. Mi sei mancata, sono stato male te lo giuro. Mai più un giorno separati”.

Adesso, dopo 10 di fidanzamento, la coppia è pronta a giurarsi amore eterno. “Dieci anni di noi e milioni di volte Si, Ja, Yes, Oui …”, ha scritto Raffaella su Instagram, postando alcune immagini della proposta. “Non dimenticherò mai questa serata, mi hai regalato un sogno, una sorpresa che giuro, non mi aspettavo, almeno non adesso, ma tu come al solito sai stupirmi sempre positivamente. @andreacelentanoo ti amo!”, ha aggiunto.

