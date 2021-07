Daniele Bossari, Stella Bossari e Filippa Lagerback

La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari è diventata maggiorenne. Sui social i messaggi dei genitori

“18 anni di gioia e amore, sei vita e luce, un dono prezioso. Auguri Pulce del mio cuore! Mamma”. Con questo tenero messaggio sui social, Filippa Lagerback ha augurato buon compleanno alla figlia Stella Bossari, che ha compiuto 18 anni. E lo ha fatto con una gallery di alcune immagini tenere ed emozionanti: prima di una Stella neonata, assieme ai giovani genitori Filippa e Daniele Bossari, poi con dei selfie assieme alla ragazza.

Anche gli auguri di papà Daniele non si sono fatti attendere. “Città di Castello, 24/07/2003. 18 anni fa nasceva la mia Stella. Ti amo Pulce, tanto tanto. Auguri! Papà”, ha scritto Bossari sui social, pubblicando uno scatto della bambina, appena nata assieme a un titolo di giornale dell’epoca, e successivamente una foto della bellissima ragazza che è diventata.

Stella Bossari compie 18 anni, le foto sui social

La stessa Stella Bossari ha pubblicato delle foto per festeggiare i suoi “Eighteen”, in look super trendy, ma come sempre acqua e sapone. Stella indossa un lungo abito chiaro, con scollatura e con spalline sottili, cut-out sui fianchi, e dei camperos bianchi e neri, in alcuni scatti realizzati nella campagna umbra.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono insieme dal 2001 e Stella è nata, appunto, nel 2003. Nel novembre 2017, durante il Grande Fratello Vip, Bossari ha chiesto alla compagna di sposarlo. Il matrimonio si è celebrato a Varese il 1 giugno 2018. “Le mie nozze sono state un sogno a occhi aperti: più belle di un film. Un anno fa se qualcuno mi avesse raccontato che mi sarei sposata con una festa così meravigliosa, oltre ogni aspettativa, non ci avrei creduto”, ha raccontato la stessa Filippa.

