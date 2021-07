Nicolò Zaniolo

Dopo le accuse dei giorni scorsi della sua ex e madre del bambino, Sara Scaperrotta, il calciatore ha pubblicato una tenera immagine con il neonato

Nicolò Zaniolo è diventato papà. Ad annunciare la nascita del piccolo Tommaso è stato lo stesso calciatore della Roma, che ha postato una tenera immagine sui social. Contemporaneamente anche l’ex fidanzata di Zaniolo, Sara Scaperrotta, madre del piccolo Tommaso, ha pubblicato l’immagine di una manina del neonato, con la caption: “Benvenuto al mondo amore della mia vita…T…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NZ22 (@nicolozaniolo)

Nicolò Zaniolo, dopo le polemiche la nascita del piccolo Tommaso

Un momento tenero ed emozionante, che mette a tacere, almeno per il momento, le polemiche delle ultime settimane. La stessa Sara Scaperrotta, infatti, a pochi giorni dal parto, aveva lanciato una lunga accusa contro Nicolò, dal suo profilo Instagram.

“È quasi arrivato il momento. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della mia vita. Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino”, aveva scritto la ragazza.

E sul rapporto con il calciatore giallorosso, aveva aggiunto: “Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono ritrovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Scaperrotta (@sarascape)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata