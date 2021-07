Matrimonio a prima vista

Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo, ex concorrenti di due edizioni recenti del programma, si sono conosciuti lontano dalle telecamere e sono insieme

Se la formula realizzata dagli esperti e la compatibilità studiata a tavolino quasi sempre non funzionano, “Matrimonio a prima vista” continua, comunque, a formare coppie. Era già accaduto in passato con ex concorrenti della stessa edizione, come Andrea e Sitara, o tra partecipanti a edizioni diverse come Nicole e Marco, che si erano conosciuti fuori dal programma.

Storie nate lontano dalle telecamere, così come le tante belle amicizie, che gli ex concorrenti raccontano spesso sui social. E proprio dal profilo Instagram di una ex concorrente arriva la conferma di un nuovo amore. Si tratta di Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo, concorrenti della quinta e nella sesta edizione, andate in onda tra il 2020 e il 2021, che dopo la fine del programma e dopo aver divorziato dai rispettivi partner, si sono conosciuti ed oggi stanno insieme.

A confermarlo è stata la stessa Giorgia, con una foto postata su Instagram in occasione del 34esimo compleanno di Fabio. “AUGURI TESORO!!! +34. Avrei potuto scegliere una foto più ‘composta’ o ‘misurata’ ma questa credo ci rappresenti… ‘esuberante’ e ‘vivace’ come noi!”, ha scritto la ragazza romana.

Giorgia e Fabio ex di “Matrimonio a Prima Vista”, dal divorzio al nuovo amore

Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo avevano avuto un percorso simile all’interno del programma. Giorgia aveva sposato Luca Cantiano e i due, dopo una convivenza che li aveva visti molto uniti e apparentemente compatibili, avevano deciso di restare sposati al termine dell’esperimento. A qualche mese di distanza, poi, avevano divorziato. Destino molto simile per Fabio che aveva sposato Clara Campagnola. Anche in quel caso il rapporto sembrava perfetto, e i due avevano deciso di restare insieme, ma dopo pochi giorni di convivenza, lontano dalle telecamere, la coppia aveva deciso di separarsi.

Ad oggi, soltanto una coppia uscita dal programma è rimasta sposata, quella formata dai romani Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, che hanno partecipato alla stessa edizione di “Matrimonio a Prima Vista” di Fabio. Martina e Francesco hanno anche annunciato la loro intenzione di rinnovare le promesse di matrimonio, il prossimo settembre.

