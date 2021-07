Un look e una location degni di un royal wedding per la figlia di Charles Spencer che ha sposato Michael Lewis

Uno splendido look realizzato da Dolce&Gabbana e un ricevimento da sogno nella splendida Villa Aldobrandini, a Frascati. È stato completamente made in Italy il matrimonio di Lady Kitty Spencer, 30 anni, figlia del fratello di Lady Diana, Charles Spencer. Per un matrimonio degno di un royal wedding, Lady Kitty Spencer ha scelto la collezione Alta moda di Dolce&Gabbana, brand per il quale è anche global ambassador.

Per la cerimonia, la sposa ha scelto un abito in pizzo bianco di ispirazione vittoriana, mentre per la cena Kitty Spencer ha indossato un vestito in doppia organza di seta, dipinto a mano e impreziosito da fiori e cristalli. Per il party, poi, un abito da cocktail con perline argentate e dorate, infine per il saluto finale un abito in mikado di seta.

William e Harry assenti al matrimonio della cugina Kitty Spencer

Lontano da Londra, e da tutto quello che ricorda i royal wedding britannici, dunque, Kitty Spencer ha scelto l’Italia, e precisamente Frascati per sposare l’imprenditore sudafricano Michael Lewis, 62 anni. Lo ha fatto con 170 invitati a Villa Aldobrandini, per una cerimonia inizialmente prevista nel 2020, poi posticipata a quest’estate. Tra gli invitati, come evidenziato dalla stampa britannica, non figuravano i cugini di Kitty, il principe Harry e il principe William, mentre c’erano Pixie Lott, Emma Weymouth, Mark Francis Vandelli e molte altre celebrità.

