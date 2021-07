Jennifer Lopez

In occasione del suo compleanno la cantante ha postato una serie di scatti mostrando il suo fisico mozzafiato. E tra le foto, anche un bacio appassionato con l’attore

Una foto al termine di una gallery, dove mostra il suo splendido fisico a 52 anni. Così Jennifer Lopez ha postato, su Instagram, la sua prima immagine “ufficiale” assieme a Ben Affleck, mentre si baciano appassionatamente.

La caption recita “5 2… what it do…”, pubblicata proprio in occasione del suo 52esimo compleanno.

Dopo i baci e gli abbracci “rubati” dai paparazzi, a cena al ristorante o durante una passeggiata, Jennifer Lopez e Ben Affleck, dunque, escono ufficialmente allo scoperto.

Jennifer Lopez festeggia 52 anni insieme a Ben Affleck a St. Tropez

La coppia ha trascorso il compleanno di Jennifer a bordo di uno yatch, a largo di St. Tropez. Per l’occasione, Jlo ha pubblicato una serie di foto, in bikini, dove mostra il suo fisico mozzafiato. Un video e una gallery, ad opera della fotografa Ana Carballosa. Soltanto al termine dell’album arriva la foto che spiazza tutti e fa esultare fan e follower: il bacio appassionato con Ben Affleck.

I festeggiamenti per i 52 anni di Jennifer Lopez, poi, sono proseguiti, come dimostrano le fotografie pubblicate da un celebre locale di St.Tropez sul proprio account social.

Jennifer e Ben hanno festeggiato insieme il compleanno della cantante nel famoso locale e sono poi tornati a bordo dello yacht, insieme. Abbracciati e innamorati.

Jennifer Lopez and Ben Affleck going back to the the yacht after having dinner in St Tropez. 📸July 25, 2021. pic.twitter.com/DtDiwvEFus — bennifer tea (@jloaffleck) July 25, 2021

I due, che erano stati insieme tra il 2002 e il 2004, adesso fanno davvero sul serio. Lei sta cercando casa a Miami, per vivere vicino a lui con i suoi gemelli, e ha dichiarato di non essere “mai stata meglio”. Una fonte vicina alla coppia, inoltre, ha rivelato: “Quando non lavorano, Ben e Jen passano quasi tutte le notti insieme. Stanno pianificando di andare a convivere molto presto”.

