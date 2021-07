Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis

La moglie di Paolo Bonolis “debutta” in tv al Gf Vip, grazie anche ai consigli del marito Paolo: “Lui mi dà soprattutto un consiglio, non litigare"

Sonia Bruganelli sarà tra le opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda in autunno su Canale 5. La moglie di Paolo Bonolis, dunque, è una delle novità della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

“Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo”, ha spiegato la produttrice tv al “Corriere della Sera”. “Paolo mi dà soprattutto un consiglio: mi raccomando, non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”, ha raccontato ancora la Bruganelli.

Sonia Bruganelli davanti alle telecamere

Un’avventura nuova per Sonia Bruganelli, che svestirà temporaneamente i panni di produttrice per essere protagonista di fronte alla macchina da presa. “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”, ha aggiunto.

La produttrice è molto attiva sui social, dove posta immagini della sua quotidianità e della sua bella famiglia. Anche se spesso è bersagliata dalle critiche degli haters: “Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti”, ha spiegato.

E, proprio in merito alle critiche ricevute, ha concluso: “Gli haters non dicono mai, ‘guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici’. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente”.

