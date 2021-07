Kate Shumskaya

La modella russa è quasi identica all’attrice americana, e interpreta i suoi personaggi sui social

C’è chi pensava fosse la vera Scarlett Johansson, invece si tratta di una sosia, davvero molto somigliante: Kate Shumskaya, modella russa che somiglia in maniera impressionante all’attrice statunitense. Tanto che la ragazza russa ha creato un profilo su TikTok dove posta video nei quali veste i panni dei personaggi interpretati da Scarlett Johansson.

Kate Shumskaya, la “figlia illegittima di Scarlett Johansson”

Kate Shumskaya ha gli stessi occhi di Scarlett, le stesse labbra, gli stessi zigomi. La giovane modella e cosplayer russa contra oltre 7 milioni di follower su TikTok, dove si chiama proprio “kate_johansson” e più di 670mila seguaci su Instagram, dove si definisce “la figlia illegittima di Scarlett Johansson”.

Tra i video più cliccati e apprezzati di Kate Shumskaya su TikTok, quelli in cui interpreta Natasha Romanoff, la “vedova nera”, personaggio interpretato proprio da Scarlett Johansson nei film della Marvel Cinematic Universe, incluso l’ultimo “Black Widow”. Tutti video che collezionano milioni di visualizzazioni e tra i 200 e i 300mila like.

La somiglianza tra le due è talmente evidente da avere tratto in inganno numerosi fan dell’attrice. In tanti pensavano che fosse proprio Scarlett Johansson ad essere sbarcata sui social e a cimentarsi nei video su Tik Tok. Ipotesi piuttosto improbabile, visto che l’attrice americana non ha profili social ufficiali e tiene molto alla sua vita privata, tutelando costantemente la sua privacy.

