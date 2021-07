Chiara Nasti

La nota influencer partenopea è di nuovo al centro delle polemiche per un nuovo tattoo. E arriva la sua risposta...

Ogni volta che fa un nuovo tatuaggio, scatena le ironie di follower e del popolo dei social. E anche questa volta Chiara Nasti e il suo nuovo tattoo non passano inosservati: l’influencer partenopea ha da poco sfoggiato un nuovo tatuaggio che, mai come questa volta, la rappresenta. Si tratta, infatti, del suo volto tatuato nella parte interna del braccio, con una corona in testa e un cuore sul naso.

“Non era già abbastanza egocentrica”, ha commentato qualcuno. “Ego smisurato“, ha evidenziato un altro follower. E ancora: “Voglio raggiungere lo stesso livello di autostima e amor proprio di Chiara Nasti che si tatua la sua stessa faccia”, ha scritto un altro utente sui social.

La stessa Chiara ha voluto rispondere ai commenti attraverso delle stories su Instagram: “Non capisco perché vi indignate così tanto”, ha scritto. E ha aggiunto: “Perché non lo fate anche voi? Una bella Nasti sul braccio e vi regala un po’ di autostima”.

Chiara Nasti e il tatuaggio sbagliato

Non è la prima volta che Chiara Nasti finisce al centro delle ironie del web per un tatuaggio. L’influencer napoletana ne ha più di uno ma quello fatto nel giugno 2020 aveva fatto particolarmente discutere. In quell’occasione Chiara si era fatta tatuare il suo anno di nascita (1998) e aveva fatto lo stesso tatuaggio assieme a un’amica.

In molti però avevano notato che, invece di ’98, il tatuaggio indicava 98’, con l’apostrofo dopo la cifra e non, invece, prima. Un errore che aveva scatenato i commenti sui social e numerose prese in giro. In quel caso fu lo stesso tatuatore a intervenire nei commenti, chiarendo che “il tatuaggio è voluto così, progettato volutamente da loro… ha un suo significato”.

