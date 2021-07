Penelope Cruz

Penelope Cruz si trova a Fregene con i 2 figli mentre il marito Javier Bardem piange la madre scomparsa

italiane quelle che Fregene dopo aver lasciato il mare cristallino della Sardegna. Sono vacanzequelle che Penelope Cruz sta vivendo con la sua famiglia. La diva spagnola è stata avvistata sulla spiaggia laziale didopo aver lasciato il mare cristallino della Sardegna.

L’attrice vincitrice di un Oscar, 47 anni, è apparsa in grandissima forma con i suoi figli Leo, 10 anni, e Luna, 7, per una giornata di sole, mare e risate, all’insegna del più assoluto relax.



estate nel cuore del Mediterraneo ed è partita da sola con i due bambini. Suo marito, il collega Javier Bardem, è invece rimasto a casa perché sua madre Pilar è scomparsa pochi giorni fa all’età di 82 anni. Penelope Cruz ha deciso di trascorrere la suanel cuore del Mediterraneo ed è partita da sola con i due bambini. Suo marito, il collega, è invece rimasto a casa perché sua madre Pilar è scomparsa pochi giorni fa all’età di 82 anni.

Penelope Cruz mamma al mare

Javier ha ricordato la sua mamma su Instagram, postando una foto con i suoi fratelli. La star di ‘Non è un paese per vecchi’ ha scritto: “Abbiamo salutato mia madre come volevamo. Con un cuore pieno d’amore. Con tenerezza e un sorriso sulla bocca. E con l’anima traboccante di gratitudine per i mille e mille messaggi di affetto, stima e ammirazione per Pilar Bardem”.

Poi ha concluso: “Grazie agli amici, colleghi e sconosciuti che si sono presi il tempo di scriverci e avvolgerci con il loro amore. Ricordiamola viva, felice e combattiva. Grazie per questa ondata d’amore. Carlos, Monica e Javier”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata