Megan Fox

Qualche bicchiere di troppo di champagne la mise in “un sacco di guai”, ha ricordato l’attrice

Aveva bevuto un bicchiere di troppo prima della cerimonia dei Golden Globes del 2009, e qualche commento inopportuno le è costato caro. Così, da quel momento, ha smesso di bere. A confessarlo è stata Megan Fox al magazine “Who What Wear”, mentre recensiva alcuni dei suoi look più celebri, incluso l’abito dorato di Ralph Lauren indossato proprio ai Golden Globes del 2009.

Megan Fox ricorda: “Ero ubriaca sul red carpet”

L’attrice ha confessato che, sul proprio sul red carpet di quell’edizione dei Golden Globes, era ubriaca, e ha fatto commenti che l’hanno messa in “un sacco di guai”. “Adesso non bevo, ed è per questo”, ha detto ancora Fox. L’attrice ha confessato che nel corso dell’evento che precedeva il red carpet aveva bevuto parecchi bicchieri di champagne. “Ero agguerrita e ho detto un sacco di c****te che non avrei dovuto dire su un red carpet”, ha ricordato ancora.

Durante il famoso red carpet, Megan Fox aveva dichiarato di sentirsi la sosia dell’attore Alan Alda e di essere “inorridita e imbarazzata” di presenziare a quella cerimonia. E ancora, in merito al suo partner Brian Austin Green, aveva detto: “Non è qui perché non voleva essere il mio appuntamento. È un uomo. Ha un ego”. Commenti che, ha concluso l’attrice, le hanno procurato “un sacco di guai”, anche se non è entrata nello specifico delle polemiche che, allora, aveva suscitato.

