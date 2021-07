Mario Balotelli

Il calciatore si scaglia, via social, contro la madre di suo figlio Lion. E arriva la risposta della donna

Mario Balotelli non le manda a dire alla sua ex fidanzata, Clelia. E lei replica immediatamente. Il botta e risposta tra il calciatore, che nella prossima stagione giocherà in Turchia, e la sua ex, è andato avanti via Instagram. Precisamente con una serie di stories.

A iniziare è stato proprio Balotelli, che in una storia ha scritto: “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro. Tutto questo è diabolico, triste e immorale”. Balotelli ha scritto il messaggio in inglese utilizzando il termine “goldiggers” che letteralmente sta per “cercatori d’oro”.

Il riferimento, dunque, pare abbastanza esplicito, ma il calciatore, nel suo lungo sfogo social, ha aggiunto: “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”. Mario Balotelli si riferisce proprio a Clelia, madre del piccolo Lion, nato nel settembre del 2017.

Clelia, l’ex fidanzata di Mario Balotelli risponde così sui social

La risposta della sua ex compagna, di origini svizzere, non si è, però, fatta attendere. “Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire”, ha scritto Clelia in alcune stories pubblicate su Instagram, postando, poi, alcune foto con il piccolo Lion.

I rapporti con la madre di Lion, dunque, non sono per nulla distesi. Anche con la sua ex Raffaella Fico, madre della piccola Pia, nata nel 2012, inizialmente Mario Balotelli non era in buoni rapporti. Tanto che ha conosciuto la bambina soltanto nel 2014. Adesso, però, entrambi si sono rifatti una vita, e tra i due è tornato il sereno.

