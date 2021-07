Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono diventati inseparabili e i gemellini della diva hanno “benedetto” la loro unione

Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano la loro romanticissima storia d’amore. Fonti vicine alla diva dicono che non è mai stata così felice e serena e che starebbe organizzando la festa del suo 52esimo compleanno con l’attuale compagno. continuano la loro romanticissima storia d’. Fonti vicine alla diva dicono che non è mai stata così felice e serena e che starebbe organizzando la festa del suo 52esimocon l’attuale compagno.

I due attori si dicono fortunati ad aver avuto una seconda possibilità, dopo la storia vissuta fra il 2002 e il 2004 e poi tristemente conclusa.



“Adesso Jennifer e Ben vogliono fare tutto il possibile per far funzionare il loro rapporto, Sono follemente innamorati”, hanno aggiunto le stesse fonti interpellate dalla stampa americana. “Adesso Jennifer e Ben vogliono fare tutto il possibile per faril loroSono follemente”, hanno aggiunto le stesse fonti interpellate dalla stampa americana.

Jennifer Lopez verso Los Angeles

Sembra anche che Ben, che in passato è stato in riabilitazione, pensi che Jennifer – che non beve alcolici, si allena regolarmente e mangia sano – abbia una buona influenza su di lui e sul suo stile di vita.

Anche le famiglie allargate sembrano aver “benedetto” questa storia d’amore. I gemelli Max ed Emme, 13 anni, avuti da J.Lo. con il cantante latino Marc Anthony, stanno conoscendo la star di ‘Batman’.

Anche per questo Jennifer ora vivrà a tempo pieno a Los Angeles, per stare vicina a Ben. J.Lo lascerà quindi Miami dove si era trasferita con Alex Rodriguez. “Emme e Max sono d’accordo con questo nuovo inizio a Los Angeles“, hanno detto gli amici della diva.

Insomma, tutto sembra filare liscio per i Bennifer. Diventati, a tutti gli effetti, la coppia del momento.

