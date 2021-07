Harry

Il principe Harry vorrebbe la cerimonia a Windsor alla presenza della sovrana e del resto della sua famiglia

regina Elisabetta potrebbe presto trovarsi in una situazione di grande imbarazzo. A quanto sembra, suo nipote Harry starebbe facendo forti pressioni affinché la sovrana partecipi al battesimo della seconda figlia Lilibet Diana. Lapotrebbe presto trovarsi in una situazione di grande. A quanto sembra, suo nipotestarebbe facendo forti pressioni affinché la sovrana partecipi aldella seconda figlia

Secondo fonti vicine alla casa reale britannica, la figlia del duca e della duchessa del Sussex potrebbe seguire le orme del fratello maggiore Archie ed essere battezzata nella cappella di San Giorgio a Windsor, alla presenza della regina.



In realtà negli ultimi anni la sovrana è stata lontana da iniziative come queste, saltando anche il battesimo di Louis, il terzo figlio di William e Kate Middleton. In realtà negli ultimi anni la sovrana è stata lontana da iniziative come queste, saltando anche il battesimo diil terzo figlio diMiddleton.

Harry imbarazza sua nonna

impegni precedenti. Ecco perché non è scontato che alla fine decida di accettare l’invito di suo nipote, sempre più lontano dalla sua famiglia e nuovamente al centro del gossip dopo aver annunciato l’uscita di un’autobiografia destinata a far discutere. La monarca non ha partecipato neanche al battesimo di Archie, nel 2019, a causa diprecedenti. Ecco perché non è scontato che alla fine decida di accettare l’invito di suo nipote, sempre più lontano dalla sua famiglia e nuovamente al centro del gossip dopo averl’uscita didestinata a far discutere.

Le stesse fonti hanno detto che sarebbe “decisamente imbarazzante” se i duchi di Sussex battezzassero Lilibet a Windsor perché le tensioni sono ancora “molto alte all’interno della famiglia”. Per il momento l’invito resta dunque in sospeso. In attesa che Buckingham Palace ufficializzi la posizione della regina.

