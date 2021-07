Francesco Totti con Ilary Blasi

Francesco Totti è in vacanza a Sabaudia e ha deciso di tagliare i capelli cortissimi, una versione decisamente inedita

look per. Complici il caldo e le vacanze al mare, l’ex calciatore della Roma ha deciso di tagliare cortissima la sua chioma biondo scuro. Nuovoper Francesco Totti Complici il caldo e leal mare, l’ex calciatore della Roma ha deciso dicortissima la sua chioma biondo scuro.

Francesco Totti, 44 anni, ha dato la notizia ai suoi follower postando un video sulle storie di Instagram. Nelle immagini l’ex calciatore appare sorridente a Sabaudia con i figli e gli amici. 44 anni, ha dato la notizia ai suoi follower postando unsulle storie di Instagram. Nelle immagini l’ex calciatore appare sorridente acon i figli e gli amici.



La località pontina è ormai tappa fissa della sua estate insieme con la moglie Ilary Blasi e il resto della famiglia. Dando un taglio deciso alla sua chioma, Totti si è rasato per godersi le vacanze senza pensieri. La località pontina è ormai tappa fissa della sua estate insieme con la mogliee il resto della famiglia. Dando undeciso alla sua chioma, Totti si è rasato per godersi le vacanze senza pensieri.

Francesco Totti ci dà un taglio

Nel video l’ex Capitano sfoggia il nuovo look mentre coccola la sua Isabel, 5 anni, la terzogenita della famiglia. Con lui c’è anche Cristian, il primogenito 15enne.

Nel corso della sua lunga carriera, tutta vissuta da numero 10 della Roma, Totti ha cambiato tante volte stile. Partito con i capelli lunghi e arruffati da ragazzino degli Anni Novanta, è poi passato alla riga in mezzo. Per approdare all’acconciatura pettinata e tenuta in ordine dalla lacca degli ultimi giorni da calciatore.

I capelli del Pupone sono stati anche corti e pieni di gel, poi di nuovo lunghi, un po’ più lisci e fluenti come nell’anno scudetto. Tenuti assieme da una fascetta o acconciati da bravo ragazzo nell’anno del trionfo in Germania.

Ogni periodo ha avuto un taglio differente. Adesso è il tempo della testa rasata. Almeno per questa estate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata