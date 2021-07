Flora Canto con Enrico Brignano

La conduttrice, compagna di Enrico Brignano, è apparsa in perfetta forma in una foto postata sui social

parto, bellissima e in perfetta forma in una foto postata sui social. La showgirl e conduttrice ha dato alla luce il suo secondogenito, Niccolò, nelle prime ore della mattinata di martedì 20 luglio. A poche ore dal Flora Canto è apparsae in perfetta forma in una foto postata sui social. La showgirl e conduttrice ha dato alla luce il suo secondogenito,, nelle prime ore della mattinata di martedì 20 luglio.



Poco dopo si è fatta immortalare nel letto della clinica dove è venuto al mondo il secondo bambino frutto dell’amore con il compagno Enrico Brignano, noto attore comico. Poco dopo si è fattanel letto delladove è venuto al mondo il secondo bambino frutto dell’amore con il compagno, noto attore comico.

Flora Canto mamma bis

Postando uno scatto in cui appare sorridente e piena di gioia, la 38enne ha scritto: “Buongiorno a tutti… Piano piano verso il recupero, stamattina prima colazione fatta, un po’ di latte preso e un po’ dato…Un filo di trucco, vestaglietta profumata (nonostante il camice verde avesse il suo fascino)… e via! Pronte per un nuovo inizio”.

Sono stati tanti i like al post, sia da parte dei follower sia degli amici di Flora, che è già mamma di Martina, nata nel 2017. Tra gli altri, hanno lasciato un commento anche Matilde Brandi e Tosca D’Aquino.

La prima ha scritto: “Auguri alla mamma più bella che conosco. Evviva Niccolò”. La seconda, anche se con ironia, ha fatto trapelare la sua invidia per la forma straordinaria della Canto a così poche ore dal lieto evento. “Noooo già così bella! Sono invidiosa!”, ha fatto sapere la collega partenopea.

