Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati pochi giorni fa e ora annunciano la lieta notizia

matrimonio da favola di Veronica Ciardi. La coppia si appresta però già a un nuovo colpo di scena: la famiglia è destinata ad allargarsi grazie all’arrivo del terzo bebè. Sono passati pochissimi giorni dalda favola di Federico Bernardeschi . La coppia si appresta però già a un nuovo colpo di scena: la famiglia è destinata adgrazie all’arrivo del terzo

Il calciatore della Nazionale e sua moglie, convolati a nozze 48 ore dopo la finale degli Europei 2020 vinti dall’Italia, hanno già due bimbe: Deva e Lena. Adesso è in arrivo una nuova cicogna, per la gioia di mamma, 36 anni, e papà, 27.



L’ex gieffina e il calciatore della Juventus hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore, tenuta sempre lontana dai riflettori, nel corso di una recente intervista. Quando si sono incontrati entrambi uscivano da relazioni impegnative e il percorso non è stato facile. L’ex gieffina e il calciatore della Juventus hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore, tenuta sempre lontana dai, nel corso di una recente intervista. Quando si sono incontrati entrambi uscivano da relazioni impegnative e il percorso non è stato facile.

La favola di Federico Bernardeschi

“Quando abbiamo iniziato a stare insieme, però, ho avuto paura e ho fatto subito un passo indietro. Sono uno spirito libero, per la prima volta ho avuto paura. Ma lui non ha mollato’’. ha detto Ciardi. ‘’Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera. Da quel momento abbiamo iniziato a vivere davvero. E il resto… chissenefrega’’, ha aggiunto Bernardeschi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata