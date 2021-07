Federica Pellegrini

La campionessa azzurra è arrivata a Tokyo e ha subito condiviso sui social le prime impressioni

Federica Pellegrini ha raggiunto il team di nuoto azzurro a Tokyo 2020, in vista del via delle Olimpiadi. La Divina, appena atterrata in terra giapponese, ha postato alcune stories, con le sue prime impressioni e i primi scatti dal Giappone.

Non solo le misure anti-Covid, i controlli e un test anti-doping a sorpresa. L’accoglienza è stata originale e in perfetto stile giapponese. Ancora in aereo, infatti, a Federica sono stati donati dei gadget di Star Wars. “Dimmi che sei atterrato in Giappone senza dirmi che sei atterrato in Giappone”, ha commentato la campionessa azzurra in una storia.

Federica Pellegrini, a Tokyo dorme su un letto di cartone

E non solo. Anche per Federica Pellegrini, alla sua quinta Olimpiade dopo Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012, e Rio 2016 è toccato un letto di cartone.

Nel villaggio olimpico, infatti, i letti sono tutti in cartone, e non, come ha ironizzato il mezzofondista statunitense Paul Chelimo, per evitare “contatti ravvicinati” tra gli atleti e garantire il distanziamento. Più semplicemente per una scelta ecologica. Stessa sorte è toccata a Federica Pellegrini che ha ironizzato sull’ormai famoso letto di cartone e ha postato una storia ironica su Instagram.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports. I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021

Il Giappone riserverà, di certo, ancora soprese originali agli atleti azzurri.

Nel frattempo, proprio Federica Pellegrini ha lanciato il suo appello per entrare nella Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale: “Cinque Olimpiadi, le mie, sono come i cinque cerchi. Da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra e Rio de Janeiro. Ogni sacrificio fatto per l’amore del nuoto è stato premiato dai valori dello sport e da quella mentalità aperta che mi ha resa cittadina del mondo. Se sono una persona migliore, lo devo alla mentalità olimpica. Ne sono così convinta che mi impegno sinceramente, davanti a tutto voi, a esserne la fiera ambasciatrice. Votate per me”, ha scritto la campionessa azzurra.

