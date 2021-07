L'ex portavoce di Palazzo Chigi è stato "pizzicato" su una spiaggia vicino Ostuni in compagnia della mamma e di un uomo misterioso

Rocco Casalino è stato “pizzicato” dai paparazzi di ‘Novella 2000‘ in Puglia. “Mentre Beppe Grillo e Giuseppe Conte si attovagliavano in Toscana per trovare l’intesa sulla guida del Movimento Cinquestelle, Rocco Casalino, che di Conte è (è stato?) portavoce, si sdraiava in Puglia a prendere il sole in compagnia di sua mamma e non solo” scrive il settimanale diretto da Roberto Alessi.

L’articolo prosegue poi così: “Lo testimoniano le foto che ci sono arrivate da Cala di Rosa Marina, un gioiellino di spiaggia incastonata nella macchia mediterranea all’interno dell’omonimo villaggio, vicino a Ostuni (Brindisi). Con Rocco c’è la mamma, cui è legatissimo, come ha raccontato in diverse occasioni e anche scritto nell’autobiografia ‘Il Portavoce’. E con loro c’è anche un ragazzone barbuto. I racconti che ci arrivano dalla spiaggia riferiscono che Casalino lo avrebbe conosciuto la mattina stessa e che poi i due (più la mamma) avrebbero passato la giornata al mare vicini, facendo anche il bagno insieme”.

Rocco Casalino senza Josè Carlos Alvarez?

‘Novella 2000’ aggiunge che “in zona non c’era traccia di Josè Carlos Alvarez, l’uomo che tra tira e molla è al fianco di Casalino da oltre sei anni. Vien da pensare che siano in un periodo “molla”? Comunque, chiunque sia il ragazzone barbuto, e qualunque sia la natura della loro conoscenza, se Rocco ha qualcosa da spiegare in merito, non è certo a noi che deve una giustificazione”.

