Marica Pellegrinelli

L'ex di Eros Ramazzotti posta le foto delle sue vacanze dal mare, flirt con Marco Borriello?

Secondo i rumors più recenti, Eros Ramazzotti starebbe vivendo un’intensa estate d’amore con la giovanissima Marta Delogu. I due hanno già ampiamente smentito la notizia, eppure le voci continuano a inseguirsi.



Nel frattempo la ex del cantante, Marica Pellegrinelli, si gode le sue vacanze senza fare troppo caso a quello che si dice in giro. La modella è al mare e, a quanto sembra, anche la sua vita sentimentale sarebbe piuttosto intensa. C'è, infatti, chi giura che Marica sia partita con Marco Borriello.

Marica Pellegrinelli in relax

rapporto speciale ormai da tempo ma non si sono mai esposti pubblicamente. I loro amici però li considerano “Inseparabili”. La presunta coppia era stata avvistata prima a Milano, poi a Ibiza. Ma mentre Marica sostiene che con Marco ci sia solo una bella amicizia, qualcun altro ha alimentato la cronaca rosa. L’ex calciatore e l’ ex moglie di Ramazzotti sembrano avere unspeciale ormai da tempo ma non si sono mai esposti pubblicamente. I loro amici però li considerano. La presunta coppia era stata avvistata prima a, poi a Ibiza. Ma mentre Marica sostiene che con Marco ci sia solo una bella amicizia, qualcun altro ha alimentato la cronaca rosa.

Gli amici più stretti parlano infatti di atteggiamenti affettuosi e “di un rapporto che, se non è amore, è una bella imitazione”. Dalle fonti, quindi, il legame tra Marco e Marica sembrerebbe andare ben oltre l’amicizia, anche se per il momento non è arrivata alcuna conferma.

Intanto Marica immortala sui suoi canali social molti momenti della sua bellissima estate, una stagione itinerante all’insegna del relax, del sole e del mare. Lei naturalmente è sempre bellissima e in perfetta forma.

