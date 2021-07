Cole Sprouse

Le voci sulla coppia circolavano già da alcuni mesi, ma la notizia è, adesso, ufficializzata dallo stesso protagonista di “Riverdale”.

Le voci sui due si rincorrevano da mesi, e a inizio giugno erano stati anche paparazzati insieme. Adesso la relazione tra Cole Sprouse e Ari Fournier è ufficiale. Lo dimostrano le foto pubblicate dallo stesso attore statunitense su Instagram. Cole Sprouse, da sempre appassionato di fotografia, ama immortalare amici e colleghi, e ha pubblicato una foto della modella franco-canadese, ispirata a “Gli Uccelli” di Alfred Hitchcock.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cole Sprouse (@colesprouse)

Cole Sprouse e la foto Ari Fournier: i follower “protestano”

Una foto che “spezza il cuore” ai numerosi fan che ancora facevano il tifo per la coppia, nata sul set di “Riverdale”, formata da Cole e la sua storica fidanzata Lili Reinhart. L’addio definitivo tra i due, dopo numerosi tira e molla, risale all’estate 2020, ma tanti follower e fan speravano in un nuovo ritorno di fiamma.

“Il mio cuore si è spezzato con questa foto”, “No”, “Non sto bene”, hanno commentato alcuni follower sotto le foto della bella Ari, pubblicate da Cole.

E l’attore non ci ha pensato due volte, e ha risposto in maniera ironica “sfidando” i suoi seguaci. “È il momento di far arrabbiare ancora i 14enni” ha scritto nelle stories, prima di caricare altre due foto della modella canadese.

