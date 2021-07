Beppe Convertini

L’attore e presentatore pugliese ha festeggiato il compleanno assieme agli amici a Palazzo Brancaccio

I primi 50 non si scordano mai, e per questo meritano una festa indimenticabile. Con questo spirito Beppe Convertini ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno, con una festa a Roma assieme agli amici più cari e alla sua famiglia. Su tutti la sua mamma, alla quale l’attore e presentatore pugliese ha rivolto un ringraziamento speciale: “Grazie di cuore alla mia Mamma, alla mia Famiglia e a tutti gli Amici per aver reso speciale il compleanno dei miei 50! Con amore…”, ha scritto Convertini in un post su Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti della serata

Tanti vip a Roma per i 50 anni di Beppe Convertini

Beppe Convertini ha festeggiato i suoi 50 anni nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, a Roma. Al party erano presenti molti amici del mondo della tv e dello spettacolo. A bordo piscina, per una cena esclusiva, c’erano, tra gli altri: Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Valeria Marini, Patrizia De Blanck, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino.

Queste ultime si sono scatenate in pista, tra balli e risate, come mostrato nelle stories pubblicate dalla stessa Patrizia Pellegrino su Instagram, mentre Sal Da Vinci e Mario Biondi si sono esibiti nel corso della serata, così come Annalisa Minetti, Edoardo Vianello fino al DJ set finale di Jo Squillo.

Alla fine, i festeggiamenti si sono conclusi con il brindisi e la tradizionale foto di gruppo, accanto alla torta, a forma di numero 50. Prima, però, Beppe, al momento impegnato alla conduzione di “Uno Weekend” con Anna Falchi, si è concesso un momento speciale: una foto assieme alla mamma, protagonista emozionata e commossa di questa festa indimenticabile.

