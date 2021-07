Antonella Clerici

La presentatrice e l'ex ballerina si sono scontrate su Twitter relativamente al vaccino anti Covid

vaccini anti Covid tengono banco in tutto il mondo. E rischiano di creare un incidente diplomatico fra Heather Parisi. Le due hanno avuto modo di scontrarsi attraverso Twitter. anti Covid tengono banco in tutto il mondo. E rischiano di creare undiplomatico fra Antonella Clerici . Le due hanno avuto modo di scontrarsi attraverso Twitter.



Tutto è cominciato quando vaccino. “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”, ha scritto la conduttrice, collezionando oltre seimila like. Tutto è cominciato quando Antonella Clerici ha invitato i suoi follower a sottoporsi al. “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso diper la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”, ha scritto la conduttrice, collezionando oltre seimila like.

Antonella Clerici e il Covid

A rispondere a tono, poco dopo, è stata proprio Heather Parisi, da sempre in prima linea sul tema pandemia. La ballerina ha scritto da Hong Kong, dove vive insieme alla sua famiglia. “Basta ricatti morali. Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta”.

Insomma, anche nel mondo dello spettacolo le posizioni sono molto distanti fra chi ritiene giusto l’obbligo e chi invece punta il dito contro il rischio di privare i cittadini della propria libertà. Clerici e Parisi, per adesso, hanno detto la loro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata