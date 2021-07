Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker, 56 anni, è impegnata nel seguito di 'Sex and the city' e ha deciso di non tingersi più

stile, eleganza e vita metropolitana. Simbolo delle donna di città, sempre alle prese con lavoro, amori e vita sociale. Ma adesso anchegrigi e non tinti. È da sempre un’icona di, eleganza e vita metropolitana. Simbolo delle donna di città, sempre alle prese con, amori e vita sociale. Ma adesso anche Sarah Jessica Parker ha deciso di mostrarsi con i capelli



La star di ‘Sex and the city’ da un po’ di tempo non tinge più la sua chioma, dalla quale spuntano ciocche quasi bianche, come mostra lei stessa in alcune foto pubblicate su Instagram. La star dida un po’ di tempo non tinge più la sua chioma, dalla quale spuntano ciocche quasi, come mostra lei stessa in alcune foto pubblicate su Instagram.

Lo stile di Sarah Jessica Parker

In queste settimane l’attrice americana, 56 anni, è impegnata nelle riprese dell’iconica serie che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Gli episodi saranno trasmessi il prossimo autunno sul canale Hbo Max. Lei nel tempo libero gira però per la sua amatissima New York e proprio qui ha mostrato i suoi capelli diventati un po’ grigi.

Sarah Jessica Parker è ammirata proprio per i suoi capelli lunghi e biondi, che da sempre porta con onde naturali che esaltano i loro bellissimi riflessi. Da quando alcune ciocche sono diventate grigie, l’attrice ha però deciso di non tingerle.

Sarah preferisce apparire per quello che è: una splendida donna di mezza età, elegantissima e sempre in forma. Una vera e propria icona di stile amata ovunque anche per la sua semplicità.

