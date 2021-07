Il Principe Harry

“Gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese”, questo il tema al centro del libro scritto dal Duca del Sussex.

Un’autobiografia che conterrà “errori e lezioni apprese” nel corso della sua vita. Questo il tema centrale del libro del principe Harry, che uscirà nel 2022, come annunciato dalla casa editrice Penguin Random House.

Secondo quanto riporta il “Daily Mail”, il principe non avrebbe informato prima il padre Carlo e nemmeno gli altri membri della Royal Family della sua decisione. I reali, dunque, sarebbero “sorpresi” dell’accordo siglato da Harry con la casa editrice, da “almeno 20 milioni di dollari”. Il libro racconterà, ovviamente, anche del suo “divorzio” dalla famiglia reale e della decisione di trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan.

Il Duca di Sussex ha già fatto sapere il ricavato del libro andrà in beneficenza, e starebbe già lavorando a una prima bozza assieme al ghostwriter vincitore del Pulitzer J. R. Moehringer, sempre secondo il “Daily Mail”.

Il principe Harry sul suo libro: “Spero che la mia storia possa aiutare gli altri”

“Sto scrivendo questo libro non da principe, come sono nato, ma come l’uomo che sono diventato”, spiega lo stesso principe Harry nel comunicato della casa editrice. “Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni – legge nella nota – sia in senso letterale che figurato, e la mia speranza è che nel raccontare la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, tra noi abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo”.

Poi continua: “Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone possano leggere un resoconto di prima mano della mia vita, accurato e del tutto veritiero”.

